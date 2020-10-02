Apple, kendisini dolandırmaya çalışan geri dönüşüm firmasını mahkemeye verdi

Apple cihazlarını geri dönüştürmek yerine satmaya çalışan Kanadalı geri dönüşüm firması Geep Canada, Apple'ı dolandırmakla suçlanıyor.

Son yıllarda birçok teknoloji firması, geri dönüşüm işine oldukça yatırım yapıyor. Bu şirketlerden biri olan Apple, çeşitli geri dönüşüm merkezleri ile anlaşıyor ve tanıtımlardan kalan iPhone ve iPad gibi cihazları geri dönüştürerek doğaya kazandırıyor.

Apple'ın çalıştığı geri dönüşüm merkezlerinden biri olan Kanadalı Geep Canada şirketi, iddialara göre Apple'dan topladığı cihazları geri dönüştürmek yerine başkalarına satıyordu.

APPLE MAHKEMEYE VERDİ

Şirketin, yaklaşık 100 bin adet iPhone, iPad ve Apple Watch modelini geri dönüştürmek yerine bunları satarak kâr sağladığı ortaya çıkınca, Apple mahkemenin yolunu tuttu.

Apple'ın bu yıl başında açtığı davanın bilgileri henüz yeni ortaya çıktı. Ayrıca Kanadalı şirketin, içeriye casus çalışan soktuğu için Apple'a karşı bir dava açtığı belirtiliyor.

Davada yer alan bilgilere göre Apple, söz konusu şirkete geri dönüşüm için yıllardır yüklü miktarda ürün gönderiyor. Örneğin Apple, 2015 Ocak ve 2017 Aralık tarihleri arasında 531 bin 966 iPhone, 25 bin 673 iPad ve 19 bin 277 Apple Watch modelini Kanadalı şirkete yollamış.

Geep Canada ise bu ürünlerin bir bölümünü satmış ve bir kısmını da geri dönüştürmek yerine depolarında saklamış.

APPLE TAZMİNAT İSTİYOR

Apple, açtığı davada Kanadalı şirketten 22.7 milyon dolar talep etti. Eğer Geep Canada davayı kaybederse, tazminatın bir kısmını şirkette çalışan casus Apple çalışanlarına ödetmeyi düşünüyor.