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    Apple, logosunda armut olan bir şirkete telif davası açtı

    Apple, "Prepear" isimli yemek öğünleri planlama şirketini, logosunda armut bulundurduğu için mahkemeye verdi. Yalnızca 5 çalışanı olan şirket, ABD'li teknoloji devine karşı hukuk mücadelesi verecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 14:47
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    Apple, logosunda armut olan bir şirkete telif davası açtı

    Isırılmış elma logosu kullanan Apple'ın, logo konusunda  son derece korumacı bir tutum sergilediği artık bilinen bir gerçek. Ancak teknoloji devi, zaman zaman bu tavrını abarttığı için tepkilerin odağı haline geliyor.

    Apple'ın son telif kurbanı ise çocuklar için yemek öğünleri planlama uygulaması "Prepear" oldu. Uygulamanın armut çizimli logosu, Apple'ın dikkatini çekti ve ABD'li şirket telif şikayetiyle mahkemenin yolunu tuttu.

    APPLE, KÜÇÜK ŞİRKETLERE LOGO KONUSUNDA BASKI UYGULUYOR

    Prepear kurucularından olan şirketin baş işletme sorumlusu Russell Monson, Apple'ın meyve temalı logo kullanan küçük işletmelere baskı uyguladığını söyledi.

    Küçük işletmelerin, Apple ile mücadele edecek kadar parası olmadığını vurgulayan Monson, Apple'ın bu konuda çok sert olduğunu belirtti.

    teknoloji haberleri

    PREPEAR BİR ÇALIŞANINI KAYBETTİ

    Davadan önce yalnızca 5 çalışanı bulunan Prepear, Apple'ın açtığı davanın masraflarını karşılayabilmek için bir çalışanı ile yullarını ayırmak zorunda kaldı.

    Şirketin bir diğer kurucu ortağı Natalie Monson ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda, “İnsanlara Apple ürünlerini kullanmayı bırakın demiyorum. Ancak geri adım atmalarını sağlamamıza yardımcı olun. Apple'ın küçük işletmelere olan sert tutumuna karşı durmak ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmek, bizim için ahlaki bir sorumluluk.” ifadelerini kullandı.

    Apple ise; Prepear'ın armut şeklindeki logosunun, Apple logosunun ‘ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurduğunu söylüyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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