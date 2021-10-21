Apple, MatePod ismini kullanan Huawei’yi şikayet etti

AirPods ve EarPods ürünlerini bünyesinde bulunduran Apple, Huawei'nin MatePod ismini kullanmasını istemiyor.

Isırılmış elma logosu kullanan Apple'ın, logo konusunda son derece korumacı bir tutum sergilediği herkes tarafından biliniyor.

Hatta şirket, geçtiğimiz yıllarda çocuklar için yemek öğünleri planlama uygulaması "Prepear" şirketini "armut" logosu nedeniyle mahkemeye vermişti.

Şimdilerde benzer bir durum Apple ile Huawei arasında yaşanıyor. Ancak bu seferki tartışma kulaklık isimleriyle ilgili.

İKİ ŞİRKET ARASINDA "POD" KAVGASI

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni çıkaracağı kulaklık için "MatePod" ismini seçti. Ancak Apple, kendisine ait AirPods ve EarPods ürünleri nedeniyle bu isimden rahatsız oldu.

ÇİN'E ŞİKAYET ETTİ

Apple, Huawei’yi Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikayet etti. Şikayeti inceleyen ofis; marka ismi, söylenişi ve genel görünümlerinin farklı olduğunu belirtti ve Apple'ın şikayetini reddetti.

Huawei’in Apple‘ı taklit ettiği yönündeki iddiaları destekleyecek yeterli kanıt bulamayan Çin, MatePod ismini kullanmak için Huawei'ye onay verdi.