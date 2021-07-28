Apple, Microsoft ve Google, ikinci çeyrekte gelirlerini artırdı

Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın nisan-haziran döneminde net kâr ve gelirini artırdıklarını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan, evden çalışma sistemine geçti.

Özellikle salgının etkisini sert bir şekilde hisseden ABD'de, teknoloji devlerinin pek de salgından yara almadığı açık bir şekilde belli oluyor.

ABD merkezli teknoloji devleri Apple, Microsoft ve Google, salgının başından beri gelirlerini artırmaya devam ediyor. Bu durum, 2021'in ikinci çeyreğinde de değişmedi.

APPLE'IN GELİRLERİ YÜZDE 36 ARTTI

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran dönemini bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 59,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

NET KÂRDA YÜZDE 93 ARTIŞ

Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 11,3 milyar dolar olan net kârı da bu senenin aynı döneminde 21,7 milyar dolara yükselerek, yüzde 93 artış gösterdi. Şirketin hisse başına kârı ise söz konusu dönemde 0,65 dolardan 1,30 dolara çıktı.





iPHONE SATIŞLARI YÜZDE 50 ARTTI

Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış gösterdi. Buna göre, söz konusu dönemde iPhone satışları yaklaşık yüzde 50 artarak 39,6 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 12 artışla 7,4 milyar dolara yükseldi. Mac satışları ise aynı dönemde yüzde 16 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

MICROSOFT'UN GELİRLERİ YÜZDE 21 ARTTI

ABD'li diğer teknoloji devi Microsoft da bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemdeki geliriyle beklentileri geride bırakan Microsoft, 2020'nin nisan-haziran döneminde 38 milyar dolarlık gelir elde etmişti.



Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net kârı, geçen senenin aynı döneminde 11,2 milyar dolar olmuştu. Microsoft'un hisse başına kârı da bu dönemde 1,46 dolardan 2,17 dolara yükseldi.





GOOGLE GELİRLERİNDE YÜZDE 62 YÜKSELİŞ

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 61,9 milyar dolara çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelir elde eden şirket, 2020'nin aynı döneminde 38,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

NET KÂRDA REKOR YÜKSELİŞ: YÜZDE 166

Alphabet'in net kârı ise ikinci çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 166 artışla 18,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolar net kâr elde etmişti.



Firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 10,13 dolar olan hisse başına kârı da bu senenin aynı döneminde 27,26 dolara çıktı.



