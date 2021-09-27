Apple müşterileri, iPhone 13 alabilmek için saatlerce bekledi

ABD başta olmak üzere; birçok ülkede Apple tutkunları, iPhone 13 modellerinin satışa çıkmasıyla birlikte mağazaların önünde günün erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı.

Geçtiğimiz hafta, ABD, Almanya ve Çin başta olmak üzere 30 farklı ülkede satışa sunulan iPhone 13 serisi, ülkemizde ise 1 Ekim'den itibaren mağazalardaki yerini alacak.

ABD'de Apple mağazalarının önünde kuyruk oluşturan müşteriler, iPhone 13 alan ilk kişilerden biri olmak için saatlerce bekledi.

Karantina kuralları gereğince mağazadan alışveriş yapma imkanları olmayan müşteriler, önceden sipariş ettikleri ürünleri gelip almak zorunda kaldı.

DİĞER ÜLKELERDE DE DURUM AYNI

Karantinanın ve sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu Avustralya’da müşteriler, başkent Sidney’deki Apple Store önünde sosyal mesafeye dikkat ederek uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürdü.

Çin'in Xi'an kentindeki bir alışveriş merkezindeki bir mağazada ise iPhone 13'ü satın almak için çılgına dönmüş alışveriş tutkunları kameralara yansıdı.

190 adet iPhone 13'ün o gün alışveriş merkezindeki mağazaya geldiği ve alışveriş yapan kalabalığın telefonlarını almak için acele etmesine neden olduğu bildirildi.

Ancak, kalabalıktan kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle mağaza, akıllı telefonların satışını bir gün ertelemek zorunda kaldı.

STOKLAR TÜKENDİ

Global Times'ın haberine göre, Çin'de yeni iPhone serisinin belirli renkleri 24 Eylül Cuma günü 10 dakikadan kısa bir sürede tükendi ve yüksek talep resmi Apple web sitesini çökertti. Çin e-ticaret platformu JD.com'da da stoklar hızla tükendi ve 25 Eylül Cumartesi sabahı iPhone 13 stoğu kalmadı.

İşte dünyadan iPhone 13 kuyrukları:



