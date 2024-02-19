Apple, Samsung'un ekranlarını beğenmedi: Katlanabilir iPhone durdurulabilir Çin'den gelen iddialara göre Apple, katlanabilir iPhone projesini tamamen sonlandırdı. İddiaya göre şirket, Samsung'dan alınan ekranların kalitesini beğenmedi.

ensonhaber.com

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini satışa sunmuştu.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple, bu konuda sessizliğini koruyor.

Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

Apple projeyi durdurdu

Çin’deki teknoloji sektöründen gelen iddialara göre Apple, katlanabilir telefonların geliştirme sürecini askıya aldı.

Bunun nedeninin ise tedarikçilerden gelen ekranların testlerde başarısız olması olduğu bildirildi.

Gelen bilgilere göre, Apple'ın katlanabilir cihazlarının en az bir tanesinin ekranı Samsung tarafından sağlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devinin daha önce de Apple'a katlanabilir ekranlar sağladığı biliniyordu.

Samsung'un ekranları testi geçemedi

Ancak iddialara göre, Samsung'un sağladığı son katlanabilir paneller, Apple'ın yaptığı testler sırasında arızalandı. Bunun üzerine Apple'ın tüm projeyi şimdilik durdurduğu belirtiliyor.

Şirketin, kendi yüksek kalite standartlarına uygun bir ekran bulana kadar projeye devam etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Apple, her ne kadar katlanabilir iPhone üzerinde çalışsa da şimdilik rakiplerini izlemeyi tercih ediyor. Çünkü şirket, katlanabilir telefonların gelecekte modasının geçeceğini düşünüyor.

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2024'te katlanabilir bir iPhone lansmanı için daha önce yaptığı tahminini 2025 olarak revize etmişti.