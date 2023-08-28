Apple, sonbaharda iki lansman düzenleyecek Apple'ın eylül ve ekim aylarında iki ayrı sunum gerçekleştireceği bildiriliyor. Peki bu etkinliklerde hangi cihazlar tanıtılacak?

ensonhaber.com

Apple, merakla beklenen iPhone modellerini eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte resmen tanıtacak.

Gelen bilgilere göre şirket, aynı zamanda ekim ayında da yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Apple, düzenleyeceği etkinliklerle birlikte iPhone 15 modellerine ek olarak yeni akıllı saatlerini ve bilgisayarlarını da görücüye çıkaracak.

iPhone'lar 12 Eylül'de tanıtılacak

Kaynağa göre, ilk sonbahar etkinliği 12 Eylül'de düzenlenecek. Bu tarihte iPhone 15, iPhone Plus, iPhone Pro ve iPhone Pro Max modellerini içeren yeni akıllı telefon serisi tanıtılacak.

Ayrıca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatler de etkinlikte tanıtılan ürünler arasında yer alacak.

Yeni nesil iPhone'ların 15 Eylül'de ön siparişe açılması, 22 Eylül'de ise satışa sunulması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 17 ve watchOS 10'un yedinci betalarını yayınladı ve bu da güncellemelerin halka açık çıkışlarına yaklaştığını gösterdi.

Apple, genellikle büyük iOS güncellemelerini iPhone lansman etkinliklerinden birkaç gün sonra yayınlar, bu nedenle iOS 17 ve watchOS 10'un eylül ayının ortalarında gelmesi bekleniyor.

Apple, ekim ayında düzenleyeceği ikinci etkinlikte ise M3 işlemcili ilk Mac bilgisayarlarını görücüye çıkaracak.