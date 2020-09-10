Apple, sözleşme ihlali nedeniyle Epic Games'e tazminat davası açtı

Apple, App Store kurallarını ihlal ettiği için Epic Games'e dava açarak tazminat talebinde bulundu.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz günlerde App Store'dan kaldırılmış ve Epic Games ile Apple karşı karşıya gelmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eklemiş ve oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu.

App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil uygulamalarında Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Epic Games ise, bu kesintilerden kurtulmak için oyuna kendi ödeme sistemini ekledi. Ancak bu durum App Store kurallarını ihlal etti ve Fortnite mağazadan kaldırıldı.

APPLE'DAN EPIC GAMES'E TAZMİNAT DAVASI

Apple, Epic Games'in App Store kurallarını ihlal etmesi nedeniyle şirkete tazminat davası açtı. Konuyla Apple'dan yapılan açıklamada, "Epic Games, App Store'dan muazzam gelir elde ediyor, ancak karşılığında hiçbir şey ödemek istemiyor." denildi.

Öte yandan Epic Games, Apple'ın yaptığı kesintinin haksız olduğunu ve geliştiricileri zor durumda bıraktığını belirterek Apple'a dava açmıştı. Ayrıca Epic, geçtiğimiz günlerde geliştirici hesabını kapattığı için Apple'ı yine mahkemeye vermişti.

Apple ile Epic arasındaki hukuki anlaşmazlığın bir sonraki duruşması 28 Eylül'de yapılacak.