Apple tedarikçisinin Uygur Türklerini zorla çalıştırdığı iddia edildi: Apple'dan yalanlama geldi

Apple'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Lens Technology şirketinin, binlerce Uygur'u zorla fabrikalarda çalıştırdığı iddia edildi. Apple ise söz konusu iddiaları kısa süre içinde yalanladı.

Son günlerde ABD medyası, Çin'in Uygur Türklerini özellikle ayıran bir yapay zekalı yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğini ve Huawei'nin de bu teknolojiye destek verdiğini iddia etmişti.

Ancak iddiaların hedefinde bu sefer ABD'li şirket Apple var. Apple'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı cam ekran ve kaplama tedarikçisi Lens Technology, fabrikalarında Uygur Türklerini zorla çalıştırmakla suçlanıyor.

Dokümanları ortaya çıkaran insan hakları grubu Tech Transparency Project'e göre Lens Technology, Uygurların, bu bölgedeki fabrikalarda çalışmaya zorlandığını ya da Çin'deki diğer şehirlerde bulunan fabrikalara transfer edildiğini iddia ediyor.

APPLE'DAN YALANLAMA GELDİ

Konuyla ilgili kısa bir süre sonra açıklama yapan Apple sözcüsü Josh Rosenstock, Lens Technology'nin Sincan bölgesinden hiçbir Uygur'u fabrikalarına transfer etmediğini ve zorla çalıştırmadığını söyledi.

Apple'ın zorla işçi çalıştırma konusuna oldukça karşı olduğunu dile getiren Apple sözcüsü, tüm tedarik firmalarıyla kaçak işçi çalıştırmama konusunda sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Josh Rosenstock, Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki tüm çalışanları koruma altına aldığını ve onların saygı görmesi için her şeyin yapıldığını belirtti.

Lens Technology ile birlikte çalışan Amazon ve Tesla gibi şirketlerden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

