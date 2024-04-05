Apple toplu işten çıkarmalara başladı: Şimdiden 600 kişi kovuldu Apple'ın en az 600 kişi ile yollarını ayırdığı bildirildi. İşten ayrılanların büyük bir kısmı ise iptal edilen elektrikli otomobil projesinde çalışıyordu.

ensonhaber.com

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, 10 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi geçtiğimiz günlerde iptal etmişti.

The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iptal edilen elektrikli araç projesine şimdiye kadar tam 10 milyar dolar harcadığını gösteriyor.

Apple işten çıkarmalara başladı

Yöneticiler, ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylese de aslında böyle olmadı.

Ortaya çıkan raporlara göre Apple, şimdiden 600 çalışan ile yollarını ayırdı. Bu kişilerin büyük bir bölümü ise iptal edilen otomobil projesinde çalışıyordu.

Diğer kişilerin ise Apple için ekran teknolojileri geliştirmeye çalışan bir gruba ait olduğu belirtildi.

Apple Car projesi, aslında şirketin kurucusu Steve Jobs'un fikri olarak ortaya çıkmıştı.

Raporlara göre, projenin başarısız olmasının asıl nedeni, Apple'ın otonom sürüşe sahip bir otomobil için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirememiş olmasıydı.