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Apple, tüm iPhone modellerini güncelledi: iOS 17.4.1 ve daha fazlası

Apple, tüm iPhone modellerini güncelledi: iOS 17.4.1 ve daha fazlası Apple, iOS 17.4 güncellemesinin ardından iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Eski iPhone'lar için de iOS 16.7.7 güncellemesi kullanıma sunuldu.