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Apple, ülkemizdeki iPhone fiyatlarına zam yaptı
Apple, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a varan oranlarda artırdı.
- Haber Merkezi
- 01.07.2020 - 10:47
iPhone 12 çıksa da iPhone 11 fiyatları ucuzlasa diye bekleyenlere Apple'dan kötü haber geldi.
iPhone 12 serisinin çıkmasına birkaç ay kala Apple, ülkemizde satılan iPhone fiyatlarına zam yaptı.
Ülkemizde satılan iPhone XR’den iPhone 11 Pro Max’e kadar olan tüm iPhone modellerine en az yüzde 10 zam yapan şirket, zaten pahalı olan telefonların fiyalarını iyice artırdı.
EN PAHALI iPHONE 16 BİN LİRAYI GEÇTİ
Zamlardan önce 14 bin 999 TL olan iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyatı, yapılan zamlardan sonra 16 bin 349 TL'ye yükseldi.
YENİ iPHONE FİYATLARI
Yapılan zamla birlikte, ülkemizde satılan iPhone modellerinin yeni fiyatları şu şekilde oldu:
Zamdan önce:
- iPhone XR 64 GB - 6 bin 499 TL
- iPhone XR 128 GB - 6 bin 949 TL
- iPhone 11 64 GB - 7 bin 299 TL
- iPhone 11 128 GB - 7 bin 749 TL
- iPhone 11 256 GB - 8 bin 599 TL
- iPhone 11 Pro 64 GB - 10 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro 256 GB - 12 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro 512 GB - 13 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro Max 64 GB - 11 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro Max 256 GB - 13 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro Max 512 GB - 14 bin 999 TL
Zamdan sonra:
- iPhone XR 64 GB - 7 bin 099 TL
- iPhone XR 128 GB - 7 bin 549
- iPhone 11 64 GB - 7 bin 999 TL
- iPhone 11 128 GB - 8 bin 449 TL
- iPhone 11 256 GB - 9 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro 64 GB - 11 bin 999 TL
- iPhone 11 Pro 256 GB - 13 bin 299 TL
- iPhone 11 Pro 512 GB - 15 bin 149 TL
- iPhone 11 Pro Max 64 GB - 13 bin 199 TL
- iPhone 11 Pro Max 256 GB - 14 bin 499 TL
- iPhone 11 Pro Max 512 GB - 16 bin 349 TL
Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone SE 2020 modelinde ise herhangi bir fiyat artışı yaşanmadı.