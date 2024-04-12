Apple uyardı: iPhone'larda casus yazılım tehlikesi var Apple, Hindistan ve diğer 91 ülkedeki kullanıcıları için "paralı casus yazılım saldırısının" muhtemel kurbanları olabilecekleri konusunda uyarı yayınladı.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Hindistan'ın da dahil olduğu 92 ülkedeki kullanıcılarını uyardı.

Şirket, müşterilerine bir tehdit bildirimi e-postası göndererek dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Teknoloji devi, kullanıcılarına "paralı casus yazılım saldırısının" olası kurbanları oldukları konusunda uyarıda bulundu.

Saldırganlar iPhone'u ele geçirmeye çalışıyor

Apple, gönderdiği e-postada saldırganların "iPhone'u uzaktan ele geçirmeye" çalıştıklarını keşfettiklerini ifade ediyor.

Bildirim e-postasına göre, paralı casus yazılım saldırıları nadir görülse bile sıradan siber suç faaliyetlerinden veya kötü amaçlı yazılımlardan çok daha karmaşık olabiliyor.

Apple'ın 2021'den bu yana yılda birkaç kez buna benzer tehdit bildirimleri gönderdiği ve bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bilgilendirdiği belirtildi.

Örneğin, şirket Ekim 2023'te bazı Hint milletvekillerine bir e-posta göndererek "iPhone'ları uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar hakkında" uyarıda bulunmuştu.