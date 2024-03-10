Apple vazgeçmiyor: Katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı Apple, katlanabilir iPhone ve iPad'ler için yeni bir patent başvurusunda bulundu. İşte detaylar.

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Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini satışa sunmuştu.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple, bu konuda sessizliğini koruyor.

Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

Apple'ın yeni patenti ortaya çıktı

Apple'ın, iPhone'lar ve iPad'ler için tasarladığı yeni bir katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı.

Rapora göre, şirketin ekran kırışıklığını önleyecek yepyeni bir katlanabilir ekran patenti sızdırıldı.

Patent görsellerine göre, ekran katlanma bölgesi kimyasal işlemle daha ince hale getiriliyor ve kıvrımlı bölge, polimer malzeme sayesinde daha pürüzsüz görünüyor.

Kullanılan polimer malzeme, ışık yansımasını azaltacağından bu bölgedeki kırışıklık gizlenmiş olacak.

Ayrıca, patentte ekran yapısının farklı kimyasallarla güçlendirilmesinden de bahsediliyor.

Apple, her ne kadar katlanabilir iPhone üzerinde çalışsa da şimdilik rakiplerini izlemeyi tercih ediyor. Çünkü şirket, katlanabilir telefonların gelecekte modasının geçeceğini düşünüyor.

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2024'te katlanabilir bir iPhone lansmanı için daha önce yaptığı tahminini 2025 olarak revize etmişti.