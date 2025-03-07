Apple ve Samsung kullanıcıları yapay zekayı gereksiz buluyor

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Teknoloji dünyasında son yılların en popüler konularından biri olan yapay zeka, akıllı telefon üreticileri tarafından da yoğun bir şekilde pazarlanıyor.

Samsung, Google ve Apple, kendi YZ özelliklerini Galaxy AI, Google AI ve Apple Intelligence adlarıyla kullanıcılarına sunuyor.

Ancak, SellCell tarafından yapılan bir anket, kullanıcıların bu özelliklere pek de sıcak bakmadığını ortaya koyuyor.

KULLANICILARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YAPAY ZEKAYI GEREKSİZ BULUYOR

Ankete katılan iPhone kullanıcılarının yüzde 73'ü ve Samsung Galaxy kullanıcılarının yüzde 87'si, cihazlarının YZ yeteneklerini "çok az veya hiç değer" taşımadığını düşünüyor.

Bu sonuçlar, akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmının YZ özelliklerine karşı ilgisiz olduğunu gösteriyor.

MARKA TERCİHLERİ VE YZ ALGISI

Ankette, kullanıcıların marka tercihleri ve YZ algısı da incelendi. iPhone kullanıcılarının yüzde 15,4'ü Apple Intelligence'ı Galaxy AI'dan daha iyi bulurken, yüzde 5,9'u Galaxy AI'yı daha iyi olarak değerlendirdi.

Samsung kullanıcılarında ise bu oranlar tam tersi yönde seyrediyor. Galaxy kullanıcılarının yüzde 7,8'i Galaxy AI'yı Apple Intelligence'tan daha iyi bulurken, yüzde 3,8'i Apple Intelligence'ı daha iyi olarak değerlendirdi.

Ankete katılan iPhone kullanıcılarının yüzde 72'si Yazma Araçları özelliğini kullanırken, yüzde 54'ü Bildirim Özetleri özelliğini denedi.

Samsung kullanıcılarında ise yüzde 82,1'i Circle to Search özelliğini kullanırken, yüzde 55,5'i Photo Assist özelliğini denedi.