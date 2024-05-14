Apple Vision Pro, ABD dışında satışa çıkıyor: İşte ilk ülkeler Apple'ın, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu ABD dışında farklı ülkelerde de satışa sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, geçtiğimiz ay 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunulmuştu.

Vision Pro için Apple'ın, son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

ABD dışında satışa çıkıyor

ABD'li teknoloji devinin, gözlüğünü yakında daha fazla ülkede piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirtildi.

Apple'ın, son günlerde gözlükle ilgili eğitim oturumları düzenlemeye başladığı ve uluslararası mağazalardan yüzlerce çalışanını cihazı müşterilere nasıl tanıtacaklarını öğrenmek üzere Kaliforniya'ya davet ettiği öne sürüldü.

Ayrıca eğitimin 4 gün kadar sürdüğü ve kursların geçen hafta başladığı kaydedildi.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinden önce, Vision Pro'yu daha fazla ülkede piyasaya süreceğine inanıyor.

Hangi ülkelerde satışa çıkacak

Şirketin Almanya, Fransa, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin'deki mağaza çalışanlarına eğitim veriyor olması, bu bölgelerin cihaz için ilk uluslararası pazarlardan bazıları olacağını gösteriyor.

Apple Vision Pro'nun Türkiye'deki Apple mağazalarında ne zaman satılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.