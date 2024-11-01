Apple Vision Pro daha fazla ülkede satışa sunulacak

Haber Merkezi

Apple, şubat ayında ABD'de piyasaya sürdüğü karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun erişim alanını genişletmeye devam ediyor.

Haziran ayında başlayan uluslararası genişleme kapsamında, Vision Pro kasım ayında Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de satışa sunulacak.

Apple'ın pazarlama şefi Greg Joswiak tarafından yapılan açıklamaya göre, Vision Pro için ön siparişler 4 Kasım'da yerel saatle sabah 5'te başlayacak.

Vision Pro web sayfası, ön sipariş döneminden önce hem Güney Kore hem de BAE sitelerinde erişime açıldı.

12 ÜLKEDE SATIŞ VAR

Bu son genişlemeyle birlikte Apple Vision Pro, toplam 12 ülkede satışa sunulmuş olacak. ABD'de 3 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen Vision Pro, niş bir ürün olarak konumlandırılıyor.

APPLE, TALEBİ KARŞILAYACAK STOĞA SAHİP

Yakın tarihli bir rapora göre, Apple'ın öngörülebilir gelecekteki talebi karşılayacak kadar Vision Pro stoğu bulunuyor.

Analistler, Apple'ın yıl sonuna kadar 600 bine kadar kulaklığa yetecek kadar bileşene sahip olduğunu tahmin ediyor.