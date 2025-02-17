Apple Vision Pro yapay zeka özelliklerine kavuşuyor

Haber Merkezi

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, nisan ayında önemli bir güncelleme alacak.

VisionOS 2.4 ile birlikte gelecek bu güncelleme, Apple Intelligence yapay zeka platformunu Vision Pro'ya getirecek.

APPLE INTELLIGENCE DESTEĞİ

Yeni güncellemeyle birlikte Vision Pro, Apple Intelligence tarafından desteklenen yeni özellikler kazanacak.

Writing Tools, Genmoji oluşturma ve Image Playground gibi araçlar, Vision Pro'da kullanılabilir olacak.

Ancak, bu özelliklerin karma gerçeklik ortamında ne kadar kullanışlı olacağı henüz belirsiz.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ ARAÇLAR

Apple, Vision Pro ekosistemini canlandırmak için geliştiricilere yeni araçlar sunacak.

Bu araçlar, geliştiricilerin Vision Pro için daha etkileşimli ve yaratıcı uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıyacak.

YENİ UYGULAMA VE GELİŞTİRİLMİŞ MİSAFİR MODU

Güncellemeyle birlikte Vision Pro'ya yeni bir uygulama da eklenecek. Bu uygulama, kullanıcıların özelleştirilmiş mekansal içerikleri görüntülemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca, geliştirilmiş bir misafir modu da güncellemeyle birlikte gelecek.

Apple Vision Pro, satış beklentilerini karşılayamamış olsa da Apple bu üründen vazgeçmiş değil.

Şirket, fiyat indirimi ve kontrolcü desteği gibi iyileştirmelerle Vision Pro'yu daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Apple'ın Sony ile PSVR2 kontrolcülerinin Vision Pro'ya entegre edilmesi için görüşmeler yaptığı bildiriliyor.