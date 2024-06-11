Apple Vision Pro'nun ABD'den sonra hangi ülkelerde satışa çıkacağı belli oldu Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu ABD dışında farklı ülkelerde de satışa sunacak. İşte ilk ülkeler...

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Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, geçtiğimiz ay 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunulmuştu.

ABD dışında satışa çıkıyor

ABD'li teknoloji devinin, gözlüğünü yakında daha fazla ülkede piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirtildi.

10 Haziran'da yapılan WWDC etkinliğinde, yaklaşık bir aylık sürede toplam sekiz ülkede daha Vision Pro'nun satışa çıkacağı açıklandı.

Hangi ülkelerde satışa çıkacak

WWDC 2024'te yapılan açıklamaya göre Apple Vision Pro, 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da, 12 Temmuz'da da Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Almanya ve Fransa'da satışa çıkacak.

Apple'ın, son günlerde gözlükle ilgili eğitim oturumları düzenlemeye başladığı ve uluslararası mağazalardan yüzlerce çalışanına cihazı müşterilere nasıl tanıtacaklarını öğrenmek üzere eğitimler verdiği söyleniyor.

Apple Vision Pro'nun Türkiye'deki Apple mağazalarında ne zaman satılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.