Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı 200 bin TL'yi aşabilir Apple Vision Pro'nun ön sipariş süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Peki şimdiden oldukça konuşulmaya başlanan cihazın Türkiye fiyatı nasıl olacak?

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Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Apple Vision Pro ön siparişe açılmıştı

Apple'ın çok beklenen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak ön siparişe açıldı.

2 Şubat'ta satışa çıkan Vision Pro, yaklaşık 3 bin 500 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

MacRumors ise şirketin ön siparişleri başlatmasından bu yana 200 bin adet Vision Pro sattığını ve stokların tükendiğini öne sürdü.

Vision Pro için Apple'ın, son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Apple Vision Pro Türkiye fiyatı nasıl olacak

Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. Ancak 3 bin 500 doların üzerine vergiler eklendiğinde, cihazın fiyatının oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Vision Pro'nun, Meta Quest 2 gibi oyun konsolu sınıfına girmesi halinde, yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınacak. Tüm bu vergilerden sonra, cihazın Türkiye fiyatı 184 bin TL seviyesine çıkacak.

Apple Vision Pro'dan akıllı telefonlar gibi TRT bandrol ücreti alınması halinde, cihazın Türkiye fiyatı 206 bin TL seviyesine yükselecek. Ancak bu şimdilik çok düşük bir ihtimal.

2024'ün en önemli Apple ürünü

Karma gerçeklik başlığının, Apple için 2024 yılının en dikkat çekici ve önemli ürünü olacağına dair görüşler dile getiriliyor. Yıl boyunca, ürünün global pazarlarda da kullanıma sunulacağı öngörülüyor.