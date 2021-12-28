Apple, VR gözlük seti için Meta'dan bir ismi kadrosuna kattı

Apple, VR gözlük seti için Meta'dan bir ismi kadrosuna kattı

Apple, Meta'da artırılmış gerçeklik bölümünün halkla ilişkiler direktörü olan Andrea Schubert'i işe aldı.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Apple'ın attığı adımlar, bu teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor.

Şirket, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Şu anda piyasada her bütçeye uygun sanal gerçeklik gözlük setleri var. Ancak Apple, daha gelişmiş teknolojiler kullanarak çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyor.

META'DAN TRANSFER

Apple, artırılmış gerçeklik başlığı üzerindeki çalışmalarına devam ederken yönetim ekibine deneyimli bir ismi kattı.

6 yıla yakın bir süredir Meta'da (Facebook) artırılmış gerçeklik departmanının iletişim lideri olarak görev yapan Andrea Schubert artık Apple için çalışacak.

Apple'ın ilk başlığı, hem artırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik deneyimi sunacak. Cihaz gelişmiş birçok sensör, 8K çözünürlüğünde ekranlar ve süper güçlü işlemcisiyle yüksek kaliteli sanal gerçeklik oyunlarının oynanmasına olanak sağlayacak.

Apple, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın almıştı. Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu, AR/VR odaklı projelerine entegre etmesi bekleniyor.

Şu anda piyasada ucuz VR gözlük setleri olsa da söz konusu Apple olunca işler biraz değişiyor. Analistler, Apple'ın VR setini fiyatının 2 bin doları aşabileceğini söylüyor.