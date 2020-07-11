Apple Watch EKG uygulaması nasıl kullanılır

Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerde bulunan EKG uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Apple'ın kullanıcılara sunduğu akıllı saat modeli Apple Watch, sağlıkla ilgili birçok kullanışlı özelliğe sahip.

Bu özelliklerden biri olan Elektrokardiyografi (EKG), kalbin atmasını sağlayan elektrik sinyallerinin zamanlamasını ve gücünü kaydedebiliyor.

EKG verilerinize bakarak kalp ritminiz hakkında fikir edinebilir ve herhangi bir düzensizlik olup olmadığını öğrenebilirsiniz.





APPLE WATCH EKG UYGULAMASI NASIL KULLANILIR

Apple Watch Series 4 ve sonraki modeller, EKG özelliği sayesinde kalp atışınızı ve ritminizi kaydedebiliyor ve düzensizlikleri tespit edebiliyor.

Öncelikle iPhone ve Apple Watch'unuzun en son işletim sistemi sürümüne sahip olduğundan emin olun.

EKG uygulamasının 22 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun olmadığını da göz önünde bulundurun.





iPhone'unuzda Sağlık uygulamasını açın.

Ekrandaki adımları izleyin. Uygulamanın ayarlanmasıyla ilgili bir istem görmezseniz Göz At sekmesine ve ardından Kalp > Elektrokardiyografi (EKG) > EKG Uygulamasını Ayarla 'ya dokunun.

'ya dokunun. Ayarlama işlemini tamamladıktan sonra, bir EKG çekmek üzere EKG uygulamasını açın.

Apple Watch'unuzda uygulamayı hâlâ görmüyorsanız Apple Watch'unuzdaki App Store'da EKG uygulamasını bulup indirebilirsiniz.

Artık Apple Watch'unuzu kullanarak EKG çekmeye hazırsınız.

Apple Watch'unuzun Apple Watch uygulamasında seçtiğiniz bileğe tam olarak oturduğundan emin olun. Kontrol etmek için Apple Watch uygulamasını açın, Saatim sekmesine dokunun, ardından Genel > Saat Yönü'ne gidin.

Apple Watch'unuzda EKG uygulamasını açın.

Kollarınızı bir masaya veya kucağınıza dayayın.

Elinizi saatin takılı olduğu kolunuza götürüp parmağınızı Digital Crown'ın üzerinde tutun. Kayıt sırasında Digital Crown'a basmanız gerekmez.

30 saniye süren kayıt esnasında bekleyin. Kaydın sonunda bir sınıflandırma alırsınız. Bunun ardından, Belirti Ekle'ye dokunup belirtilerinizi seçebilirsiniz.

Belirtileri not etmek için Kaydet'e, ardından Bitti'ye dokunun.

EKG uygulamasının kalp krizini saptayamadığını unutmayın. Bu nedenle göğüste ağrı, basınç, darlık hissediyorsanız veya kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız hemen 112'yi arayın.