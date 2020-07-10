Apple Watch Gürültü uygulaması nasıl kullanılır

Apple Watch modellerinde bulunan ve çevredeki gürültülere karşı sizi uyaran "Gürültü" uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Apple'ın, watchOS 6 güncellemesi ile birlikte Apple Watch için yayınladığı yeni "Gürültü" (Noise) uygulaması, işitme duyunuza zarar gelmemesi için gürültülü ortamlarda sizi uyarıyor.

Gürültü uygulaması sayesinde, Apple Watch'unuz çevrenizdeki sesin işitme duyunuzu etkileyecek düzeye ulaştığını tespit ettiğinde sizi uyaran Gürültü bildirimlerini etkinleştirebilirsiniz.

GÜRÜLTÜ BİLDİRİMLERİ NASIL ÇALIŞIR

Apple Watch, saatiniz kolunuzdayken gün boyunca düzenli aralıklarla ses düzeyini ölçer. Bu işlem için mikrofon kullanılır, ancak hiçbir ses kaydedilmez.

Üç dakika üzerinden ortalaması alınan ses düzeyi, belirlenmiş bir desibel eşiğine ulaşır veya bu eşiği geçerse Apple Watch'unuz sizi uyarabilir.

Bu bildirimler yalnızca watchOS 6 yüklü Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerde kullanılabilir.

GÜRÜLTÜ BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

Saatim sekmesine, ardından Gürültü 'ye dokunun.

sekmesine, ardından 'ye dokunun. Gürültü Eşiği' ne dokunup bir desibel düzeyi seçin.

Bildirimleri doğrudan Apple Watch'unuzdan da ayarlayabilirsiniz. Bunun için saatinizi açın ve Ayarlar > Gürültü yolunu izleyin.

GÜRÜLTÜ BİLDİRİMLERİ NASIL KAPATILIR

iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın.

Saatim sekmesine, ardından Gürültü 'ye dokunun.

sekmesine, ardından 'ye dokunun. Gürültü Eşiği 'ne, ardından Kapalı 'ya dokunun.

Gürültü uygulamasını ayarladıktan sonra uygulamayı açıp çevrenizdeki ses düzeyini ölçebilir veya bu bilgiyi bir bakışta görmek için bilgileri saat kadranınıza ekleyebilirsiniz.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SES SEVİYELERİ HAKKINDA NE DİYOR

Apple'ın yeni gürültü uygulamasını kullanmak isteyen Apple Watch kullanıcıları, hangi ses seviyesinin işitme duyusuna ne kadar zarar verdiğini de bilmek isteyebilir.

Dünya Sağlık Örgütü, 90 desibel sese günde 30 dakikadan fazla maruz kalmanın işitme duyunuza zarar verebileceğini söylüyor.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ses seviyeleri ve günlük maruz kalma limitleri: