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    Apple Watch modellerinde kamera devri

    Apple'ın onaylanan yeni patenti, şirketin gelecekte Apple Watch modellerine kamera koyma planlarını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 14:48
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    Apple Watch modellerinde kamera devri

    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modeliyle karşımıza çıkacak.

    Öte yandan şirket, mevcut saatlerine yeni özellikler kazandırmak için çalışmalara devam ediyor. Şirketin son onaylanan patenti, saatlere yerleştirilen kamerayı gösteriyor.

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan yeni patent, Apple’ın akıllı saatlerine kamera yerleştirmesinin resmen önünü açtı.

    Saatten çıkarılabilecek

    Patentte yer alan bilgilere göre, Apple Watch modellerine yerleştirilecek kameralar, standart bir kamera görevi görerek doğrudan bilekten çıkarılarak da kullanılabilecek.

    Ayrıca paylaşılan bir başka görsele göre Apple Watch’ın gövdesi, kayıştan ayrılarak tıpkı bir aksiyon kamerası gibi kullanılabilecek.

    apple watch

    Apple’ın bu teknolojinin patentini alması, gelecekte Apple Watch’larda kamera göreceğimiz anlamına gelmiyor. Ayrıca saatlere yerleştirilen kameralar, gizlilik endişeleri nedeniyle gelecekte Apple'ın başına işler açabilir.

    Apple, yeni onaylanan patentin başvurusunu ilk olarak 2019 yılında yapmıştı. Yine de eylül ayında tanıtılacak Apple Watch Series 8 modellerinde böyle bir teknolojinin karşımıza çıkmayacağını söyleyebiliriz.

    apple watch


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