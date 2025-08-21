Apple Watch modellerine Touch ID geliyor

Apple'ın bu yıl tanıtacağı Apple Watch Series 11'in küçük bir güncelleme olması beklenirken, 2026 modelleri için çok daha büyük planlar yapıldığı ortaya çıktı.

Şirketin dahili geliştirici kodlarında keşfedilen yeni kanıtlar, akıllı saate Touch ID özelliğinin gelebileceğine işaret ediyor.

KODLARDAKİ "APPLEMESA" İPUCU

Macworld tarafından incelenen kodlarda, Apple'ın uzun süredir Touch ID için kullandığı "AppleMesa" kod adının 2026 model Apple Watch referanslarıyla birlikte yer aldığı görüldü.

Bu, özelliğin henüz prototip aşamasında olduğunu gösterse de Apple'ın akıllı saat için biyometrik kimlik doğrulamayı aktif olarak test ettiğinin en güçlü kanıtı.

YENİ NESİL İŞLEMCİ DE GELİYOR

Sızdırılan kodlar, 2026 Apple Watch modellerinin "Watch8" kod adıyla anılan ve büyük bir donanım sıçramasına işaret eden yeni nesil bir işlemciye sahip olacağını da ortaya koyuyor.

Bu yeni bulgular, daha önce çıkan ve 2026'da "büyük bir yeniden tasarım" yaşanacağını iddia eden söylentileri de güçlendiriyor.