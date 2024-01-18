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Apple Watch modellerinin ABD'de satış yasağı devam edecek

Apple Watch modellerinin ABD'de satış yasağı devam edecek Apple'ın kandaki oksijen seviyelerini ölçme özelliği bulunan Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışına ilişkin yasak, bugünden itibaren devam edecek. İşte detaylar.