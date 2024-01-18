Apple Watch modellerinin ABD'de satış yasağı devam edecek

Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.
Masimo, kanda oksijen özelliğine sahip ilk model olan Apple Watch Series 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından 2020'de ve 2021'de Apple'a federal mahkemede dava açmıştı.
Satışlar yasaklanmıştı
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ülkede satışını yasakladı.
Bu kapsamda, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışı durduruldu.
Apple, bu özelliği kaldırdı
Apple, yasağı aşmak için yeni ürettiği saatlerden kandaki oksijeni ölçme özelliğini kaldırdı. Bu özelliğe sahip olmayan saatler, ABD genelinde yeniden satışa çıkabilecek.
Mevcut modellerin satış yasağı sürecek
ABD Federal Temyiz Mahkemesi, sağlık teknolojisi şirketi Masimo ile patent anlaşmazlığı nedeniyle bazı Apple saatlerine yönelik satış yasağının yürürlüğe girmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararını temyiz süresi boyunca kaldırdı.
Böylelikle geçici olarak durdurulan satış yasağı bugünden itibaren devam edecek.
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