Apple Watch SE modellerinde aşırı ısınma sorunu baş gösterdi

Güney Kore'deki Apple Watch SE kullanıcıları, saatin aşırı ısındığını ve bu nedenle ekranlarının yandığını rapor ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE modellerini görücüye çıkarmıştı.

Tasarım olarak bir önceki model ile hemen hemen aynı çizgilere sahip Apple Watch Series 6 ve daha uygun fiyatlı olarak tanıtılan Apple Watch SE modelleri, 12 Ekim'de ülkemizde de satışa çıkmıştı.

APPLE WATCH SE'DE AŞIRI ISINMA SORUNLARI VAR

Güney Kore'de Apple Watch SE satın alan bazı tüketiciler, aşırı ısınmadan dolayı ekranlarının yandığını söylüyor. Sorunun yalnızca Güney Kore'ye gönderilen saatlerden mi kaynaklandığı ise bilinmiyor.

SORUN HEP AYNI YERDE

Güney Koreli kullanıcıların paylaştığı görüntülere baktığımızda, yanma sorununun hep aynı yerde oluştuğu görülüyor. Görüntüleri paylaşan bir kullanıcı, saati aldıktan 2 gün sonra kolunda sıcaklık artışı hissettiğini ve uykusundan uyandığını ifade ediyor.

Bazı kullanıcılar ise aşırı ısınma sorununun şarj esnasında da meydana geldiğini belirtiyor.

Apple'dan ise konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yapılmadı.