Apple Watch Series 10 daha büyük ekran ve daha ince tasarımla duyuruldu Apple Watch Series 10, şirketin akıllı saat serisinin en son üyesi ve Apple Watch Ultra'dan daha büyük bir ekrana sahip. İşte akıllı saatin özellikleri ve fiyatı.

Haber Merkezi

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, sağlık takibi konularında ön plana çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, gelecekte çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

Apple, düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Apple Watch Series 10 modelini tanıttı.

APPLE WATCH SERIES 10 NELER SUNUYOR

Apple Watch Ultra'daki ekrandan yüzde 40 daha parlak, geniş açılı OLED ekrana sahip olan Apple Watch Series 10; "çift dokunma" hareketi, daha parlak bir ekran ve Siri istekleri için cihaz üzerinde daha hızlı işlem olanağı sağlayan yeni bir özellikle geliyor.

Apple Watch Series 10, daha parlak bir ekranla geliyor. Ancak bu parlaklık, sıradan bir artış değil. Yeni nesil açılı LED teknolojisi sayesinde ekran, farklı açılardan bile net bir görüntü sunarken aynı zamanda enerji tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor. Bu sayede saat, tek bir şarjla daha uzun süre kullanılabiliyor.

Yeni Apple Watch Series 10, yalnızca 9,7 milimetre kalınlığında ve bu da onu Apple Watch Series 9'dan yüzde 10 daha ince yapıyor.

Sadece yarım saatte yüzde 80'e ulaşan şarj özelliği, Series 10'u günün her anında yanınızda olacak bir teknoloji partneri haline getiriyor.

Bu hızlı şarj özelliği, cihazın güçlü işlemcisiyle birleştiğinde kesintisiz bir performans deneyimi sunuyor.

Apple Watch Series 10, güçlü S10 işlemcisi ve dört neural engine çekirdeği sayesinde yapay zeka yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor.

Bu gelişmiş işlemci, saatin daha akıllı, daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlıyor.

SAĞLIK TAKİBİ ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 10, sadece zamanı gösteren bir cihaz olmaktan çok öte, kişisel sağlığınızın bekçisi olmaya hazırlanıyor.

Yeni saat, uyku kalitenizi daha detaylı bir şekilde analiz ederek, hangi uyku evresinde ne kadar zaman geçirdiğinizi size sunacak.

Bu sayede uyku düzeninizi daha iyi anlayabilir ve uyku kalitenizi artırmak için gerekli adımları atabilirsiniz.

Series 10, akıllı saatin ivmeölçerini kullanarak bir kullanıcının gece boyunca nefes alışını izleyen uyku apnesi tespit özelliğine sahip ilk Apple Watch olacak.

Bu, insanların uyurken aniden nefes almayı bırakmasına neden olan bir rahatsızlıktır ve genellikle bir hastanın kalbini, nefes alma düzenlerini, beyin aktivitesini ve hatta uzuv hareketlerini izleyen ekipman kullanılarak tespit edilir.

Series 10 uyku apnesi belirtileri tespit ederse, kullanıcıyı uyaracak ve bir doktorla paylaşılabilecek ayrıntılı bir rapor sağlayacak.

Apple Watch Series 10, suya karşı OP72 dayanıklılığı ile su sporları tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday.

Sadece yüzme havuzunda değil, açık sularda da güvenle kullanabileceğiniz saat, su altında geçirdiğiniz derinliği, su sıcaklığını ve bulunduğunuz konumu gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Bu sayede su altı maceralarınızı daha güvenli ve keyifli hale getirebilirsiniz.

APPLE WATCH SERIES 10 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple Watch Series 10, 20 Eylül'den itibaren satın alınabilecek. Saatin GPS versiyonu 399 dolardan, GPS+Hücresel versiyonu ise 499 dolardan satışa sunulacak.