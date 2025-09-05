Apple Watch Series 11 ile gelmesi beklenen 5 yeni özellik

Apple, önümüzdeki hafta düzenleyeceği lansmanla birlikte iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni akıllı saati Apple Watch Series 11'i de duyuracak.

Sızdırılan bilgilere göre yeni model, mevcut kullanıcıları bile yükseltmeye teşvik edecek bir dizi önemli yeni özellikle geliyor.

5G BAĞLANTISI VE TANSİYON TAKİBİ

Series 11'in, düşük güç tüketimli bir modem sayesinde ilk kez 5G bağlantısını desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca, uzun süredir beklenen kan basıncı (tansiyon) izleme özelliği de nihayet bu modelle birlikte kullanıcılara sunulacak.

YENİ S11 ÇİPİ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ANTRENMAN

Yeni Apple Watch Series 11'in kalbinde, daha hızlı ve daha verimli olacağı söylenen yeni S11 çipi yer alacak.

Bu güçlü çip, watchOS 26'nın yeni "Liquid Glass" tasarımını akıcı bir şekilde çalıştırmanın yanı sıra, yapay zekâ destekli antrenman koçunun bir iPhone'a ihtiyaç duymadan doğrudan saat üzerinde çalışmasına olanak tanıyabilir.

LIQUID GLASS (SIVI CAM) TASARIMI

Apple, watchOS 26 ile akıllı saatlerine de Liquid Glass getirecek. Bazı önceki Apple Watch modelleri görsel açıdan yenilenmiş olsa da bu yenileme muhtemelen Series 11'de en iyi hissi verecek.

Kullanılması beklenen yeni S11 çipi, 11 Serisi'nde Sıvı Cam'da bulunan tüm gösterişli efektleri bir dereceye kadar daha iyi yansıtacak.

Apple Watch Series 11 ile ilgili tüm detayları, lansmandan hemen sonra sizlerle paylaşacağız.