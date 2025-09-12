Apple Watch Series 11 ve Series 10 karşılaştırması: Yükseltmeye değer mi

Apple'ın eylül etkinliği her ne kadar yeni iPhone'lara odaklanmış olsa da Apple Watch Series 11 sessiz sedasız bazı önemli yaşam kalitesi iyileştirmeleriyle sahneye çıktı.

Yeni saat, selefi Apple Watch Series 10 ile neredeyse aynı görünse de ekranın altındaki 24 saatlik pil ömrü, 5G bağlantısı ve daha dayanıklı cam gibi geliştirmeler içeriyor. Peki, halihazırda bir Series 10'unuz varsa, yeni modele geçmeye değer mi?

Çoğu kişi için bu sorunun cevabı, dayanıklılığa, bağlantı hızına ve pil ömrüne ne kadar değer verdiğinize bağlı.

Gelin, yeni Apple Watch Series 11 ve geçen yılki Series 10 arasındaki farklara ve benzerliklere daha yakından bakalım.

TASARIM VE EKRAN: BİRBİRİNİN AYNISI

İlk bakışta bu iki saati birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Her ikisi de Apple'ın alüminyum veya titanyumdan yapılmış bilindik ince kasalarını kullanıyor ve her zaman açık (Always-On) özelliğine sahip aynı parlak Retina LTPO OLED ekrana sahipler.

Fiziksel olarak o kadar benziyorlar ki, bir masada karıştırılsalar hangisinin yeni model olduğunu anlamak için arkasındaki yazılara bakmanız gerekebilir.

Değişim yüzeyin altında kalıyor; Series 11'in alüminyum modelleri, Apple'ın Series 10'a göre çizilmeye karşı iki kat daha dayanıklı olduğunu söylediği seramik kaplamalı yeni Ion-X cam ile donatılıyor.

Bu, saatinizi sık sık bir yerlere çarpanlardansanız, birkaç çizilmeyi önleyebilecek önemli bir dayanıklılık artışı anlamına geliyor.

PERFORMANS VE BAĞLANTI: TEK FARK 5G

Performans, iki nesil arasında tamamen aynı kalıyor. Her iki saat de 2024'te tanıtılan S10 çipini kullandığından, uygulama hızları ve genel akıcılık açısından bir fark beklememelisiniz.

Tek önemli değişiklik bağlantı tarafında yaşanıyor. Series 11'in hücresel (e-SIM destekli) modelleri artık 5G'yi desteklerken, Series 10 LTE ile sınırlı kalıyor.

Eğer iPhone'unuzu her zaman yanınızda taşıyorsanız bu sizin için bir fark yaratmayabilir, ancak telefonunuz olmadan koşuya çıkmayı veya dışarıda işlerinizi halletmeyi seven biriyseniz, 5G size daha yüksek hız ve daha güvenilir bir bağlantı sunar.

SAĞLIK ÖZELLİKLERİ: HİPERTANSİYON UYARILARI HERKESE GELİYOR

Sağlık ve zindelik takibi her iki modelde de oldukça güçlü; EKG, kan oksijeni, sıcaklık algılama ve uyku apnesi uyarıları hem Series 10 hem de Series 11'de destekleniyor.

Series 11 ile ilk kez sunulan ve verileriniz sürekli yüksek tansiyon belirtileri gösteriyorsa sizi uyaran yeni hipertansiyon bildirimleri ise önemli bir yenilik.

Ancak Apple, bu özelliğin bir yazılım güncellemesiyle Series 10, Series 9 ve Ultra 2 gibi eski saatlere de sunulacağını doğruladı.

Bu nedenle, sadece bu özellik için Apple Watch Series 10'dan Series 11'e yükseltme yapmak anlamsız olacaktır.

EN BÜYÜK FARK: 24 SAATLİK PİL ÖMRÜ

Pil ömrü, Apple Watch Series 11'in en pratik ve en önemli farkını ortaya koyuyor. Yıllardır standart olan 18 saatlik kullanım süresini geride bırakan Apple, yeni modelde artık tek bir şarjla 24 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

Bu, hala şarj cihazı olmadan tam bir hafta sonu geçiremeyeceğiniz anlamına gelse de ilk kez bir Apple Watch, şarj endişesi olmadan tüm gün ve gece boyunca (uyku takibi dahil) rahatça dayanabiliyor. Bu, günlük kullanımda size çok daha fazla esneklik ve rahatlık sağlar.

YAZILIM VE FİYAT

Her iki saat de watchOS 26 ile çalışıyor (Series 10 bu güncellemeyi alacak), bu nedenle arayüz ve temel yazılım deneyimi tamamen aynı olacak.

Fiyatlandırma da benzer; Series 11, Series 10'un ilk çıktığı zamanki başlangıç fiyatı olan 399 dolardan başlıyor. Mevcut kayışlarınız da yeni modele tam olarak uyumlu.

YÜKSELTMELİ MİSİNİZ

Eğer bir Apple Watch Series 10 sahibiyseniz, kararınız dayanıklılık, bağlantı ve pil ömrüne ne kadar değer verdiğinize bağlı.

24 saatlik pil ömrü, 5G desteği ve daha dayanıklı cam sizin için önemliyse, Series 11 bariz bir şekilde öne çıkıyor.

Ancak bu üç özellik sizin için kritik değilse, aynı sağlık deneyimini, aynı yazılımı ve aynı performansı zaten Series 10 ile elde ediyorsunuz demektir.

Eğer Series 8 veya daha eski bir modele sahipseniz, Apple Watch Series 11'e geçiş, tüm bu yeniliklerle birlikte çok daha somut ve tatmin edici bir yükseltme olacaktır.