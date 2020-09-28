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    Apple Watch Series 3 sahipleri, watchOS 7 güncellemesinden sonra sorunlar yaşıyor

    Apple Watch Series 3 sahipleri, WatchOS 7 güncellemesinin neden olduğu bazı sorunlar nedeniyle Apple'a tepkilerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 14:24
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    Apple Watch Series 3 sahipleri, watchOS 7 güncellemesinden sonra sorunlar yaşıyor

    Apple marka akıllı saatler için kullanılan watchOS'un yeni sürümü watchOS 7, şirketin geçtiğimiz aylarda düzenlediği geliştirici etkinliğinde tanıtılmış ve 16 Eylül'de kullanıma sunulmuştu.

    Yeni uyku takibi uygulaması, el yıkama takibi ve yeni saat kadranları gibi birçok yenilik ile birlikte gelen watchOS 7 güncellemesi, maalesef 2017'de piyasaya sürülen Apple Watch Series 3 sahipleri için bekleneni veremedi.

    Apple Watch Series 3 sahipleri, WatchOS 7 güncellemesini yükledikten sonra çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

    apple

    DONMA VE ŞARJ SORUNLARI BAŞ GÖSTERDİ

    Yeni güncellemeyi yükleyen Apple Watch Series 3 sahipleri, saatlerinin rastgele yeniden başladığını, donduğunu, şarjlarının hızlı tükendiğini ve ağırlaştıklarını rapor ediyor.

    İşin daha da kötüsü, watchOS 7 güncellemesini kaldırıp eski sürüme dönmenin herhangi bir yolu bulunmuyor. Bu nedenle sorun yaşayanlar, Apple'ın yeni güncelleme yayınlamasını beklemek zorunda kalacak.

    Instagram: @eshteknoloji

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