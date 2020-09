Apple Watch Series 6 tanıtıldı: İşte Apple Watch Series 6 fiyatı ve özellikleri

Apple Watch Series 6, Apple'ın az önce düzenlediği etkinlikte resmen tanıtıldı. Apple Watch Series 6 fiyatı ve özellikleri hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

Apple Watch Series 6, Apple'ın internet üzerinden düzenlediği etkinlikte görücüye çıktı. Bir önceki modele göre daha geliştirilmiş seçeneklerle karşımıza çıkan Apple Watch Series 6, bazı yeni sensörlerle birlikte geliyor.

İşte Apple Watch Series 6 hakkında bilmeniz gereken her şey!

APPLE WATCH SERIES 6 ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 4 ile sunulan ve Series 5 ile devam eden aynı tasarım çizgilerini koruyan Apple Watch Series 6, kandaki oksijeni izleme ve daha iyi uyku takibi gibi gelişmiş sensörlerle birlikte karşımıza çıkıyor.

Apple Watch Series 6, yeni SpO2 sensörü sayesinde 15 saniye gibi kısa bir sürede kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Ayrıca saatin bataryası bir önceki modele göre biraz daha yükseltildi.

Bu da Apple Watch Series 6'nın tek şarjla daha uzun süre kullanılabileceği anlamına geliyor.

Apple Watch Series 6, bir önceki işlemciye göre yüzde 20 daha yüksek performans gösteren S6 işlemciden gücünü alıyor.

Apple Watch Series 6, Apple'ın bu yıl başında tanıttığı watchOS 7 işletim sistemi ile çalışıyor. Series 3'e kadar olan tüm modelleri kapsayan watchOS 7, yeni uyku izleme sistemi ile birlikte geliyor.

WatchOS 7 ile Apple Watch Series 6'da yer alan diğer önemli güncellemeler arasında; yeni egzersiz programlarına sahip bir Fitness uygulaması, devam eden koronavirüs salgınına göre tasarlanmış bir el yıkama özelliği, daha zengin komplikasyonlar ve saat yüzeylerini başkalarıyla paylaşma seçeneği yer alıyor.

Ayrıca Apple, ebeveynlerin çocuklarını kontrol altında tutabilmek için Aile Kurulumu isimli yeni bir özellik daha kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının Apple Watch modellerinden kimlere mesaj gönderebileceğini veya kimleri arayabileceğini önceden belirleyebilecek.

Ancak bütün bu özellikler, yalnızca hücresel veriye sahip Apple Watch modellerinde yer alacak.

Bununla birlikte Apple; sanal egzersizler ve geliştirilmiş fitness izleme özellikleri için bir abonelik hizmeti olan Fitness Plus adlı yeni bir Apple Watch hizmeti tanıttı.

Aylık 9,99 dolar veya yıllık 79,99 dolar abonelik hizmetine sahip Fitness Plus; Apple'ın Apple Music, News Plus ve TV Plus gibi diğer abonelik hizmetleriyle birlikte bir paket halinde de satın alınabilecek.

APPLE WATCH SERIES 6 FİYATI

Altın, grafit, mavi veya üzerinde çarpıcı bir kırmızı kaplama seçenekleriyle satışa çıkacak Apple Watch Series 6'nin fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

APPLE WATCH SERIES 6 TÜRKİYE FİYATI

Apple Watch Series 6; gümüş, altın ve uzay grisi renk seçenekleriyle ülkenmizde 3 bin 799 TL'den satışa çıkacak.

Ayrıca yeni Apple Watch Series 6 modelleri, 15 Eylül'den itibaren satışa sunulacak ve saatin kutusundan şarj adaptörü çıkmayacak.