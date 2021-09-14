Apple Watch Series 7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Apple Watch Series 7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve tüm özellikleri

Apple, bugün düzenlediği online etkinlikte merakla beklenen yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 7'yi görücüye çıkardı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, bugün düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıktı.

Apple Watch Series 7, önceki Apple Watch modellerinden biraz farklı görünüyor. Saatin ekranı, yeni modelde neredeyse kasanın kenarına gidiyor.

Apple Watch Series 7 ile birlikte boyutlarda artış yaşandı. Artık küçük model 40 mm'den 41 mm'ye ve büyük saat 44 mm'den 45 mm'ye çıktı. Bu veriler, Apple Watch Series 7'yi şu ana kadarki en büyük Apple Watch modeli yapıyor.

ÖNE ÇIKAN DİĞER DETAYLAR

Ekranın etrafındaki çerçeveler, eski modele göre 1,7 mm daha ince ve her zaman açık ekran modu yüzde 70 daha parlak.

Apple, ekrana Series 6'dan yüzde 50 daha fazla metin sıkıştırabileceğinizi iddia ediyor ve yeni ekran, kaydırmayı destekleyen tam bir klavye ile etkileşimde bulunmanın yeni bir yolunu sunuyor.

Apple, yeni saatlerin çatlamaya karşı dayanıklı olduğunu ve şimdi bir IP6X sertifikasına sahip olduğunu açıkladı. Bu da yeni saatlerin toza karşı daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Yeni modeller; alüminyum, siyah, altın, mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere toplam altı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Şu ana kadar ki en uzun batarya ömrüne sahip olacak olan Apple Watch Series 7, sadece 45 dakikada yüzde 100 şarj kapasitesine ulaşabiliyor.

APPLE WATCH SERIES 7 FİYAT

Series 6 gibi, yeni Apple Watch Series 7 de 18 saate kadar pil ömrü sunacak ve USB-A yerine USB-C üzerinden şarj olan bir şarj cihazı ile gelecek.

2021 yılının sonbahar döneminin sonlarına doğru piyasaya sürülecek Apple Watch Series 7'nin başlangıç fiyatı 399 dolar olacak