Apple Watch Series 7'nin tasarımını gösteren görseller

Teknoloji devi Apple'ın, eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı akıllı saat modeli Apple Watch Series 7'ye ait görseller paylaşıldı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkacak.

Apple Watch Series 7'nin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, güncellenmiş bir tasarımla geleceği iddia edilen saatlerin yüksek kalitede render görselleri yayınlandı.

TASARIM YENİLENİYOR

Paylaşılan görseller, akıllı saatlerin iPhone 12 ve iPad Pro tarzında güncellenmiş bir tasarıma ve düz kenarlara sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca söz konusu tasarım değişiklikleri, Apple Watch Series 7 kasalarında 1 mm'lik artışa neden olacak. Kısacası bu yıl 40mm ve 44mm versiyonların yerini 41mm ve 45mm modeller alacak.

Düz kenarlı tasarım ve daha büyük bir ekranla karşımıza çıkacak yeni saatler, önceki modellere göre 1,7mm daha ince olacak. Digital Crown ve yandaki fiziksel tuşta ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Ayrıca, Apple Watch Series 7'nin arka kısmında, Series 6 ile aynı sağlık sensörlerine yer verilecek.

Apple, 18 saatlik kullanım süresini artırmak için yeni modellerde daha yüksek kapasiteli bataryalar tercih edecek.

Şirketin yeni işlemcilere geçmesi ile birlikte kasada açılacak boş alan, bataryalar için kullanılacak.