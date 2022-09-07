Apple Watch Series 8 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, bu akşam düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saati Apple Watch Series 8 serisini görücüye çıkardı. Yeni saatlerin fiyatlarını ve özelliklerini derledik.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch Series 8 modelini tanıttı.

Watch Series 7 modellerinde çok fazla değişim yapmayarak birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan Apple, yeni modellerde çeşitli yeniliklerle karşımıza çıktı.

Apple Watch Series 8 ekranı büyüdü

Apple Watch’ın ilk üç nesli 38 mm ve 42 mm kasa boyutlarıyla satışa çıkmıştı. Series 6 ise 40 mm ve 44 mm boyutuyla tanıtılmıştı.

Apple Watch Series 7 ise kasa boyutunu biraz daha genişleterek 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı seçenekle karşımıza çıkmıştı.

Apple Watch Series 8, bu iki boyutlu sistemi daha büyük bir üçüncü boyutla birleştirdi.

Yeni sıcaklık sensörü

Uzun yıllardır kullanıcıların istediği sıcaklık sensörü, yeni Apple Watch Series 8 modellerinde karşımıza çıktı. Böylece akıllı saat, kullanıcıların vücut ısısını ölçebilecek.

Daha uzun pil ömrü

Apple Watch Series 8 modeli tüm gün kullanımda 18 saatlik batarya ömrü sunuyor. Ayrıca yeni modeldeki güç tasarrufu, bu süreyi 36 saate kadar çıkarabiliyor.

Söz konusu düşük güç modu, WatchOS 9 ve Apple Series 4 ve üstü sürümlerde kullanılabilecek.

Apple Watch Series 8 fiyatı

Apple Watch Series 8 GPS fiyatı 399 dolardan, GPS+Hücresel sürümü ise 499 dolardan satışa sunulacak. Saatin siparişe açılma tarihi ise 16 Eylül olarak açıklandı.

Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı

Öte yandan Apple, saatin daha uygun fiyatlı modeli olan yeni Apple Watch SE modelini de tanıttı. Gücünü S8 işlemcisinden alan SE, bir önceki modele göre yüzde 20 daha hızlı.

Apple Watch SE'nin GPS sürümü 249 dolardan, GPS+Hücresel sürümü ise 299 dolardan satışa sunulacak.

Apple Watch Ultra özellikleri ve fiyatı

Apple Watch Ultra, 49mm kasa boyutuyla geliyor ve daha gelişmiş özellikler içeriyor. Ultra modeli, tam 36 saatlik kullanım ömrüyle diğer saatlerden ayrılıyor. Bu sonbaharda gelecek olan yeni bir pil optimizasyon güncellemesinden sonra bu süre 60 saate kadar çıkacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Apple Watch Ultra modeli serinin en pahalı saati olacak. Cihazın GPS+Hücresel sürümünün fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.











