Apple Watch yüksek tansiyonu tespit etmek için yapay zekayı nasıl kullanıyor

Apple, en yeni Watch Series 11 modelleriyle birlikte tanıttığı ve kullanıcıları olası yüksek tansiyon konusunda uyarabilen yeni özelliğin arkasındaki teknolojiyi açıkladı.

Yapay zeka kullanılarak geliştirilen bu yenilik, Apple Watch Series 9 ve üzeri modellerle çalışıyor.

YAPAY ZEKA ALGORİTMASI NASIL GELİŞTİRİLDİ

Apple Sağlık Başkan Yardımcısı Sumbul Ahmad Desai, özelliğin mevcut sensör verilerine yapay zeka modelleri uygulanarak oluşturulduğunu söyledi.

Teknoloji devi, 2019'da başlatılan ve 100 bin kişinin katıldığı bir kalp çalışmasından elde edilen verileri yapay zeka kullanarak analiz etti.

Amaç, saatin ana kalp sensöründen gelen sinyallerde, geleneksel tansiyon ölçümleriyle ilişkili kalıpları bulmaktı.

Bu analizler sonucunda geliştirilen algoritma, 2 bin katılımcıyla yapılan özel bir çalışmayla da doğrulandı.

DOĞRUDAN ÖLÇÜM DEĞİL, BİR UYARI SİSTEMİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alan yeni özellik, doğrudan tansiyonu ölçmüyor. Bunun yerine, kullanıcıları olası yüksek tansiyon riski konusunda uyararak bir tansiyon aletiyle ölçüm yapmalarını ve doktora danışmalarını öneriyor.

Uzmanlar, bu özelliğin hayat kurtarabileceğini, ancak geleneksel ölçümlerin yerini almaması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca uyarı almayanların hipertansiyonları olmadığını varsayması gibi "yanlış bir güvence riski" taşıdığı konusunda da uyarıyorlar.