Apple yeni iPad modellerini tanıtacağı tarihi açıkladı Apple, yeni iPad modellerinin tanıtımını yapacağı tarihi açıkladı. "Let Loose" isimli bu etkinlikte yeni Apple Pencil ürünlerinin de tanıtılması bekleniyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPad modellerini tanıtacağı tarihi ilk kez paylaştı.

Apple, çıkış yapması beklenen yeni iPad cihazlarının etkinliği için davetiyeleri dağıtmaya başladı.

Etkinlik 7 Mayıs'ta

ABD'li teknoloji şirketi, 7 Mayıs tarihinde "Let Loose" adlı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

İnternet üzerinden gerçekleşecek etkinlik sırasında yeni iPad ve donanım aksesuarları tanıtılacak.

Let Loose" davetiyesinin görselinde, renkli bir Apple logosu çizen bir Apple Pencil yer alıyor.

Bu da etkinlik sırasında yeni Apple Pencil modelinin de tanıtılacağını gösteriyor.

Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtması beklenen etkinlik, 7 Mayıs 2024 Salı TSİ 17.00'de başlayacak.