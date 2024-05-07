Apple yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini tanıttı: İşte Türkiye fiyatları Apple, uzun zamandır beklenen tanıtım etkinliğinde yeni iPad Pro ve iPad Air modellerini görücüye çıkardı.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Mayıs'ta düzenlediği etkinlikten yeni ürünlerini sergiledi. Etkinlikte sahne alan Tim Cook, yeni iPad Air ve iPad Pro modellerini tanıttı.

iPad Air, ilk kez 11 inç ve 13 inç olarak iki farklı boyutla satışa sunulacak. Daha önce iPad Pro modellerinde gördüğümüz M2 çipinden güç alacak iPad Air, 128GB'dan başlıyor ve 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri sunacak.

Yeni iPad Air, daha önce olduğu gibi arkada ve önde 12 MP'lik tek bir kamera ile geliyor.

Yeni iPad Air fiyatı

Tablet, 11 inçlik model için 599 dolardan ve 13 inçlik model için 799 dolardan satışa sunulacak.

11 inçlik modelin Türkiye fiyatı 25 bin 999 TL'den, 13 inçlik modelin fiyatı ise 34 bin 999 TL'den başlıyor.

Yeni iPad Pro özellikleri

11 inç ve 13 inçlik ekranlarla gelen iPad Pro modelleri, ekranın HDR içeriği için 1.600 nit'e ulaşmasını sağlayan OLED yapısını kullanıyor.

13 inçlik model yalnızca 5,1 milimetre kalınlığında ve Apple'ın şimdiye kadarki en ince cihazı olarak dikkat çekiyor. Her iki model için de temel depolama alanı artık 256 GB.

Apple, M3 çipini tamamen atladı ve iPad Pro'yu en yeni işlemcisi olan M4 çipiyle donattı.

Apple, bu işlemcinin önceki nesil iPad Pro'da bulunan M2 çipinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu söylüyor.

Apple, M4'ün M2 ile aynı performansı yalnızca yarı güç kullanarak sunabileceğini iddia ediyor.

Apple'ın LCD'den OLED'e geçme kararı birçok faydayı beraberinde getiriyor. iPad Pro artık çok daha yüksek kontrast kapasitesine sahip olacak ve video izlerken mükemmel siyah seviyelerine olanak sağlayacak

OLED'e geçiş, aynı zamanda iPad Pro'nun her iki boyutunun da artık aynı düzeyde ekran kalitesi sunacağı anlamına geliyor.

Yeni iPad Pro fiyatı

11 inçlik iPad Pro 999 dolardan satışa sunulacak. 13 inçlik modelin fiyatı ise 1299 dolar olarak açıklandı.

11 inçlik modelin Türkiye fiyatı 45 bin 999 TL'den, 13 inçlik modelin fiyatı ise 59 bin 999 TL'den başlıyor.