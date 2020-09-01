Apple, yıl sonuna kadar 75 milyon 5G'li iPhone 12 üretecek

Apple, yıl sonuna kadar 75 milyon 5G'li iPhone 12 üretecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, tedarikçilerinden bu yılın sonuna kadar en az 75 milyon 5G'li iPhone 12 sipariş etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini resmen açıklamıştı. Ancak şirket, bu gecikmeyi telafi etmek için çalışmalar yürütüyor.

75 MİLYON 5G'Lİ iPHONE 12 SİPARİŞİ

Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 11 serisinde 5G teknolojisine yer vermeyen Apple, iPhone 12 serisine bu teknolojiyi yerleştirecek.



Yeni yayınlanan bir rapora göre ABD merkezli şirket, tedarikçilerinden 75 milyon 5G'li iPhone 12 modeli sipariş etti.

Raporda yer alan bilgilere göre Apple, 2020 yılı toplam iPhone üretimini de 80 milyona çıkararak yaşanan gecikmeyi telafi edecek.

Önümüzdeki ay 4 yeni iPhone modeli tanıtması beklenen Apple'ın, aynı lansmanda yeni Apple Watch ve iPad Air modellerini de görücüye çıkarması bekleniyor.

Aynı zamanda etkinlik sırasında bir de oyun odaklı yeni bir Apple TV modelinin de tanıtılacağı iddia ediliyor.





5G'Lİ iPHONE 12 FİYATLARI NASIL OLACAK?

Güvenilir analizci TrendForce’a göre, başlangıç seviyesi olan 5.4 inçlik iPhone 12 749 dolardan, 6.1 inçlik iPhone 12 Plus 849 dolardan, iPhone 12 Pro 1099 dolardan ve iPhone 12 Pro Max 1199 dolardan satışa çıkacak.

Analistlere göre iPhone 12 serisindeki fiyat artışının ana nedeni 5G çipleri. Şu anda yalnızca belirli bölgelerde kullanılan ve yaygın olmayan bu teknoloji, fiyat olarak iPhone sahiplerini pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.