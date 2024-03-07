Apple zirveyi kaptırdı: İşte Çin'de en çok satan markalar Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre, Çin'de en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu.

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Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre, Çin'deki akıllı telefon pazarında zirve değişti.

Markalar için oldukça önemli bir yere sahip Çin pazarında, yerli üreticiler yeniden atağa geçti.

Apple zirveyi kaptırdı

Apple, artık Çin’de en çok satan akıllı telefon üreticisi değil. Geçtiğimiz yıl zirveye yerleşen ABD'li şirket, yerini Vivo'ya kaptırdı.

Apple’ın 2023’te yüzde 19 olan pazar payı, 2024’ün ilk 6 haftasında iPhone satışlarında yaşanan yüzde 24’lük düşüşün ardından yüzde 15,7’ye geriledi.

Bu rakamlar, Apple'ı dördüncü sıraya kadar düşürdü. Vivo'nun ardından, Çin'de en çok akıllı telefon satan marka Huawei olurken, onu Honor takip etti. Paylaşılan rapora göre, Çin'deki akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 7 geriledi.

Counterpoint'in kıdemli analistlerinden Mengmeng Zhang, Çinli üreticilerin ciddi fiyat rekabetine girdiğini ve iPhone'ların bu fiyatlarla baş edemediğini söyledi.

Öte yandan, ocak ayında Çinli çip üreticileri, yerel akıllı telefon üreticilerine işlemci tedarik etmek için çip üretim hatları oluşturma planları yaptı.

Bu hamle, şu ana kadar sıkı ihracat kısıtlamalarından yararlanan Apple'a zarar verecek gibi duruyor.