Apple'dan 20. yıl dönümü planları: Katlanabilir iPhone nihayet geliyor mu

Haber Merkezi

Apple, iPhone'un 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Sektörün içinden güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın haberine göre, şirket 2027 yılında katlanabilir bir iPhone ve yeni bir Pro modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.

KATLANABİLİR IPHONE İÇİN SOMUT ÇIKIŞ TARİHİ

Yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone için nihayet somut bir çıkış tarihi beklentisi oluştu.

2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu cihaz, iOS deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak.

Gurman'ın haberine göre, Apple yeni bir Pro modeli üzerinde de çalışıyor. Bu modelin, iPhone'a "cesur" bir yeni bakış açısı getireceği ve "camın kapsamlı bir şekilde kullanılacağı" söyleniyor.

Ancak, cam kullanımının ne anlama geldiği henüz net değil.

YENİ MODELLERİN FİYATI NE KADAR OLACAK

Yeni katlanabilir iPhone ve Pro modeli, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekebilir. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle, Apple ürünlerinin fiyatlarının artması bekleniyor.

Özellikle iPhone 17 Air'ın bile 1.200 doların üzerinde bir fiyatla piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde, yeni modellerin daha da pahalı olacağı tahmin ediliyor.