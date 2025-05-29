Apple'dan büyük değişiklik: iOS 19 yerine iOS 26 geliyor

Haber Merkezi

Apple, yazılım sürümlerinin isimlendirilmesinde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, mevcut sıralı numaralandırma yerine artık yıl bazlı bir adlandırma sistemi kullanacak.

Bu değişiklikle birlikte bu yıl iOS 19 beklenirken, kullanıcıların karşısına iOS 26 çıkacak ve aynı durum iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ile visionOS için de geçerli olacak.

APPLE'DAN YAZILIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK: iOS 26 GELİYOR

Bu yeni adlandırma sistemi sadece iOS ile sınırlı kalmayacak; iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi Apple'ın diğer tüm işletim sistemleri de '26' sürüm numarasıyla anılacak.

Bu durum, Apple ekosistemindeki tüm yazılımlar için standart bir isimlendirme sağlayacak.

YENİ NUMARALANDIRMANIN AMACI NE

Bu strateji değişikliğinin temel amacı, Apple ürünlerinde daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmak ve mevcut durumda kafa karışıklığına yol açabilen farklı sürüm numaralarından uzaklaşmak olarak belirtiliyor.

Örneğin, şu anda iOS için son sürüm iOS 18 iken, MacBook'larda kullanılan macOS'un son sürümü macOS 15 olarak farklılık gösteriyor.

Yeni sistemle birlikte tüm işletim sistemlerinin aynı yıl bazlı numarayı taşıması, kullanıcıların güncellemeleri takip etmesini ve anlamasını kolaylaştıracak. Bu sayede Apple ekosistemindeki yazılım versiyonları arasında bir bütünlük sağlanacak.

WWDC'DE RESMİ AÇIKLAMA VE ARAYÜZ YENİLİKLERİ BEKLENİYOR

Apple'ın bu yeni isimlendirme stratejisini 9 Haziran'da düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) resmi olarak duyurması bekleniyor.

Yeni isimlerle birlikte, özellikle tvOS, watchOS ve visionOS platformlarında etkisini gösterecek olan "Solarium" kod adlı yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımının da tanıtılacağı konuşuluyor.

Bu arayüz yeniliklerinin, yıl bazlı sürüm numaralarıyla birlikte kullanıcılara daha modern ve bütünleşik bir deneyim sunması hedefleniyor. WWDC etkinliği, Apple'ın yazılım geleceğine dair önemli ipuçları verecek.