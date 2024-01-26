Apple'dan geri adım: App Store dışından uygulama indirmeye izin verecek Apple, Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcıların ödeme hizmetleri ile uygulama indirme işlemlerinin "App Store" dışında da gerçekleştirilebilmesine yönelik değişikliğe gitti.

AA & Ensonhaber

Şu anda iPhone ve iPad kullanıcıları cihazlarına yalnızca App Store’dan uygulama yükleyebiliyor.

Apple bunun kullanıcıların güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu savunuyordu.

Öte yandan bu durum uygulama geliştiricilerini App Store’u kullanmak ve Apple’a yüzde 30’lara varan komisyonlar ödemek zorunda bıraktığı için bir tekel oluşturma eleştirilerine de yol açıyordu.

Apple, AB'nin kurallarına uyacak

Apple, Avrupa Birliği'nde (AB) "Dijital Pazarlar Yasası"na uyum sağlamak amacıyla iOS, Safari ve App Store'da bazı değişikliklere gitti.

Şirket, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların ödeme hizmetleri ile uygulama indirme işlemlerini "App Store" dışından yapmasına izin verecek.

Marttan itibaren geçerli olacak

Açıklamada, yeni özelliklerin bugün test edilmeye başlanabileceği belirtilerek, mart 2024'ten itibaren de 27 AB ülkesindeki kullanıcılara sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, geliştiricilerin uygulama ve ödeme işlemlerinde yeni seçenekleri kullanabilmesi için, AB uygulamalarına yönelik iş şartlarını kabul etmesi gerektiği belirtildi..

Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar yasası, büyük şirketlerin arama motorları veya uygulama mağazaları gibi hizmetlerde tekel oluşturmasını önlemeyi ve böylece daha adil bir piyasa oluşturmayı hedefliyor.

Aynı yasa uyarınca AB’de yeni Apple cihazı alanlar, cihazlarını ilk açtıklarında Safari’yi kullanmak zorunda kalmayacak ve bir ekrandan tercih ettikleri tarayıcıyı seçebilecek.