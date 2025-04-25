Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı: Banka bilgileriniz tehlikede

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Apple, iPhone kullanıcılarını hedef alan önemli bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Şirket, dijital gizliliğin ciddi bir tehdit altında olduğunu öne sürerek, kullanıcılarından isim vermediği başka bir teknoloji devine ait popüler bir uygulamayı derhal silmelerini istedi.

Bu durum, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve uyarının hedefinin hangi uygulama olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı.

UYGULAMA CHROME OLABİLİR İDDİASI

Apple'ın YouTube'da yayınladığı videoda doğrudan bir şirket veya uygulama adı geçmese de komplo teorisyenleri ve bazı yorumculara göre işaret edilen uygulama Google'ın internet tarayıcısı Chrome.

Bu iddialar, özellikle Google'ın Chrome tarayıcısından üçüncü taraf izleme çerezlerini kaldırma sözünden geri adım attığına dair haberlerin ardından daha da güçlendi.

İZLEME ÇEREZLERİ VE BANKA BİLGİLERİ RİSKİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Google'ın bu hafta başında üçüncü taraf çerezleri kaldırma planını ertelemesi, Apple'ın uyarısıyla aynı döneme denk geldi.

Üçüncü taraf izleme çerezleri, web sitelerinin ve reklam verenlerin, Chrome kullanıcılarının çevrimiçi aktivitelerini takip ederek onlara kişiselleştirilmiş reklamlar göstermesine olanak tanıyor.

Google daha önce bu çerezleri, kullanıcılara tek tıklamayla "beni takip etme" seçeneği sunacak yeni bir sistemle değiştirmeyi planlıyordu.

Ancak çevrimiçi reklamcılık sektöründeki rekabet endişeleri nedeniyle bu planların rafa kaldırıldığı bildirildi. İzleme çerezleri doğrudan kötü amaçlı olmasa da ciddi gizlilik riskleri barındırabiliyor.

Bu çerezler, verilerinizin sızdırılma veya çalınma olasılığını artırabilir ve bazı durumlarda banka bilgileriniz gibi hassas bilgilere erişim riski oluşturabilir.

Çerezler doğrudan banka hesap bilgilerinizi saklamasa da hangi bankayı kullandığınız, bankanın web sitesini ne zaman ziyaret ettiğiniz ve sitede ne kadar süre kaldığınız gibi aktivite verilerini yakalayabilirler.

APPLE, SAFARI TARAYICISINI ÖNE ÇIKARIYOR

Apple, söz konusu gizlilik endişelerini ve rakibine yönelik üstü kapalı eleştirilerini, kendi internet tarayıcısı Safari'yi tanıtmak için bir fırsat olarak kullandı.

Safari'nin, kullanıcı gizliliğini koruma konusunda daha katı önlemlere sahip olduğu biliniyor.