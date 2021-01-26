Apple'dan katlanabilir iPhone için yeni patent başvurusu

Apple, iki farklı katlanabilir iPhone modeli için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuru yaptı.

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Apple ise katlanabilir telefonlar için sessizliğini koruyor. Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak yeni gelen bilgilere göre ABD'li şirket, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

YENİ PATENT ORTAYA ÇIKTI

Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) katlanabilir telefonlar için patent başvurusunda bulundu. Gelen bilgilere göre şirket, tedarikçisi Foxconn ile birlikte iki farklı katlanabilir iPhone üzerinde çalışmalar yürütüyor.





Gelen bilgilere göre katlanabilir modelin kalite kontrol çalışmalarını çoktan tamamlayan Apple, kapalı halde iPhone, açık halde ise iPad'e dönüşecek bir telefon geliştiriyor.

Markanın üzerinde yoğunlaştığı diğer model ise Motorola Razr tarzı dikey katlanabilen bir sürüm. Ancak ne yazık ki bu modeller ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlı.

Apple'ın, katlanabilir telefonunda microLED ekran teknolojisini benimseyeceği söyleniyor. Daha önceki raporlar, microLED teknolojisinin önemli ölçüde daha ince ekranlar tasarlanmasına izin verdiğini gösteriyordu.

Görünüşe göre Apple, microLED ekranlarla katlanabilir yarışında bir adım öne geçmenin planlarını yapıyor.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor.