Apple'dan TikTok'u satın alma iddialarına cevap geldi

Apple, ABD basınında yer alan TikTok'u satın almak için girişimlerde bulunduğu iddiaları hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla ABD tarafından baskı altında bulunan TikTok, ABD'deki operasyonlarını satmak için bir süredir Microsoft ile görüşüyor.

Ancak ABD basınında yer alan bir başka iddia, Apple'ın da Çinli şirketi satın almak için devreye girdiğini söylüyordu.

Axios'tan Dan Primack imzası ile çıkan haber kısa sürede büyük ilgi gördü. Primack, söz konusu haberi biden fazla kaynaktan doğrulattığını söylemişti.





APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Apple, ABD basınında çıkan ve büyük yankı uyandıran haberleri yalanlayarak, TikTok ile ilgilenmediğini açıkladı. Apple'ın açıklamasından sonra Microsoft'un, Çinli şirketi satın almasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'deki hakları herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde sosyal medya platformunu 15 Eylül'de ülkede yasaklayacağını açıklamıştı.