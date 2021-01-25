Apple'dan uyarı: iPhone 12 modellerini kalp pilinden uzak tutun

iPhone 12 serisinde manyetik alanın önceki modellere göre daha fazla olması, kalp pili ve defibrilatör gibi medikal ekipmanların etkilenmesine yol açıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı. Şirket, ayrıca etkinlik sırasında MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtmıştı.

MagSafe aksesuarlarının manyetik olarak iPhone'ların arka kısma tutturulması ve düşmemesi için Apple, iPhone 12 modellerinde daha fazla manyetik bileşene yer verdi. Ancak bu durum, bazı problemlerin doğmasına neden oldu.

Bazı sağlık merkezlerinin yaptığı testler sonucunda, iPhone 12 serisinden yayılan manyetik dalgaların defibrilatör cihazlarını durdurduğu tespit edilmişti. Konuyla ilgili raporların yayınlanmasının ardından Apple'dan açıklama gecikmedi.





KALP PİLİNDEN UZAK TUTUN

iPhone 12 ve MagSafe aksesuarları ile ilgili destek dökümanlarında yer verilen bilgilere göre iPhone 12 modellerinin, yaydığı manyetik dalgalar nedeniyle kalp pili ve defibrilatör gibi muhtemel medikal ekipmanlardan uzak tutulması gerekiyor.

Aslına bakacak olursak Apple, eski modeller ve yeni iPhone 12 modelleri arasında manyetik güç olarak fazla bir farkın bulunmadığını söylüyor. Ancak şirket, yine de telefonların en az 15 santimetre mesafe korunarak kullanılması gerektiğini söylüyor.