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    Apple'dan uyarı: MacBook'ların kamerasını kapatmayın

    Apple, güvenlik için MacBook'ların kamerasını bant benzeri cisimlerle kapatan kullanıcıları uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 15:07
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    Apple'dan uyarı: MacBook'ların kamerasını kapatmayın

    Son zamanlarda artan saldırılar ve gizlilik endişeleri nedeniyle, laptopların kamerasını bant veya kamera kapaklarıyla kapatan kullanıcıların sayısı bir hayli arttı.

    Ancak Apple, özellikle MacBook'ların kamerasını bu yöntemlerle kapatan kullanıcıları uyardı.

    Kamera kapatmanın MacBook'ların ekranına zarar verebileceğini belirten şirket, ayrıca kameranın kapatılmasının ortam ışığı sensörüne müdahale edeceği için otomatik parlaklık ve Gerçek Ton gibi MacBook özelliklerini etkileyeceğini açıkladı.

    Bazı kamera kapakları kalın olduğundan, MacBook'un kapağı kapatıldığında klavye ile ekran arasında bir boşluk oluşuyor ve bu durum menteşeye zarar verebiliyor.

    apple

    KAMERA IŞIĞINI TAKİP ETMENİZ DAHA YARARLI

    Apple, kamerayı kapatmak yerine kameranın etkin olup olmadığını gösteren gösterge ışığını kontrol etmeniz gerektiğini söylüyor.

    MacBook sahipleri ayrıca, bilgisayarın Sistem Tercihleri ​​kısmından hangi uygulamaların kameraya erişebildiğini de kontrol edebiliyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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