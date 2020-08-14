Apple'dan yeni abonelik sistemi: Apple One

Apple, tüm servislerini Apple One isimli yeni bir abonelik servisi altında birleştirmeyi planıyor. Apple One ile ilgili tüm detaylara göz atıyoruz.

Son zamanlarda büyük teknoloji şirketleri, kendi abonelik servislerini hayata geçirerek bu akıma uyum sağladı.

Örneğin ABD'li teknoloji devi Apple, kullanıcılarına sunduğu Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ ve Apple Music gibi servislerle popüler olmayı başardı.

Ancak Apple, bu servislerini "Apple One" adı altında birleştirerek tek bir paket haline getirmenin planlarını yapıyor.

APPLE ONE PAKETLERİ

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, Apple One'ın giriş seviye paketi aylık yaklaşık 5 dolar olacak ve içerisinde Apple Music ile Apple TV+ hizmetleri yer alacak.

Apple One’ın en üst paketi ise Apple Music, Apple TV+, Apple News+ ve Apple Arcade’in yanı sıra bir de ücretsiz iCloud depolama alanı sunacak. Bu paketin fiyatı ise yaklaşık 45 dolar olacak.

iPHONE 12 İLE TANITILACAK

Apple'ın, önümüzdeki ekim ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12 serisi ile birlikte yeni abonelik sistemi Apple One'ı da tanıtması bekleniyor. Ayrıca paketlerin tanıtıma özel indirimli sunulacağı da gelen bilgiler arasında.