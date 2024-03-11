Apple'dan yeni özellik: AirPods Pro'lar işitme cihazına dönüşecek Apple'ın, kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro kulaklıklarına işitme cihazı modu getireceği öne sürüldü.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gelen bilgilere göre şirket, kablosuz kulaklığı AirPods Pro modellerini işitme cihazına dönüştürecek.

Önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak olan iOS 18 işletim sistemi güncellemesiyle birlikte, bu özelliğin kullanıma sunulacağı söyleniyor.

Yazılımsal iyileştirmelerle AirPods Pro, işitme problemi yaşayan tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran bir ürün haline dönüşecek.

Benzer bir özellik AirPods modellerinde var

AirPods, 2018'de iOS 12'nin bir parçası olarak yayınlanan Canlı Dinleme adlı özelliğini kullanıcılarına halihazırda sunuyor.

Bu özellik, iPhone tarafından yakalanan sesi gerçek zamanlı olarak AirPods'a iletiyor ve böylelikle kullanıcılar müzik dinlerken dışarıdan gelen sesleri de duyabiliyor.

Şirket, ayrıca 2021 yılında kullanıma sunduğu Konuşma Güçlendirme modu sayesinde kulaklıklar takılıyken kullanıcıların konuşmaları daha iyi duymasını sağlıyor.

Apple, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2024 geliştirici konferansında, iOS 18 sistemini tanıtacak.

Bu nedenle, AirPods Pro modellerini işitme cihazına dönüştüren yeni özellik hakkında daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekecek.